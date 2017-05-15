В Ичери шехер пройдет фестиваль моды Silkway Fashion Festival

2017-05-15 16:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 24-26 мая в рамках Azerbaijan Fashion Week в древней части Баку – Ичери шехер пройдет уникальный фестиваль моды Silkway Fashion Festival, в котором примут участие дизайнеры из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Организаторы Недели моды стремятся повысить интерес к национальным ценностям нашей страны как со стороны ее граждан, так и многочисленных гостей Баку.

Это будет первым подобным фестивалем в Баку, насыщенным яркими и концептуальными шоу, который будет регулярно проходить в будущем. В рамках фестиваля в Старом городе также пройдет Pet Show, в котором примут участие известные деятели моды, искусства со своими питомцами.

Организаторами фестиваля являются Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Azerbaijan Fashion Week.

Также стоит обратить внимание на стикеры «AFW рекомендует» в самых необычных и интересных кафе, ресторанах, арт-галереях города и пр., которые советует Неделя моды. Сезон осень-зима 2017/2018 Недели моды будет проходить с 23 по 27 мая. Также во время Недели будет доступен шоурум, где гости и посетители мероприятия смогут приобрести одежду как представленных в этом сезоне дизайнеров, так и многих других.

Приглашаем Всех посетить праздник моды!

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az

Дополнительная информация: 055 202 01 88, www.afw.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.