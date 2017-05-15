Нурлана Джафарова вышла в финал Исламиады по стендовой стрельбе в дисциплине скит

2017-05-15 16:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Нурлана Джафарова вышла в финал соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017 по стендовой стрельбе в дисциплине скит (круглый стенд).

В квалификационном этапе Джафарова набрала 71 очко.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)