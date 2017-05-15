В Армении задержан застреливший своего сослуживца солдат

2017-05-15 17:52 | www.apa.az | 3

В Армении задержан застреливший своего сослуживца солдат.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, следственный комитет Армении отмечает, что Арман Акопян (1997 г.р.) подозревается в убийстве своего сослуживца младшего сержанта Гагика Месропяна. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, убийство произошло 10 мая. Утром военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в госпиталь.