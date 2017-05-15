В Армении арестован убийца сослуживца

2017-05-15 17:50 | www.oxu.az | 4

По подозрению в убийстве младшего сержанта Гагика Месропяна арестован его сослуживец Арман Акопян, 1997 года рождения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.am, Арману Акопяну предъявлено обвинение по ч.1 статьи 104 (убийство). В качестве меры пресечения избран арест.

Инцидент произошел 10 мая. Около 08:40 часов военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в госпиталь.

Н.О.