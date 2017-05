Bakı-2017: Azərbaycan cüdoçusundan nümunəvi hərəkət (VİDEO)

2017-05-15 17:29 | www.trend.az | 1

Bakı. Elçin Mehdiyev - Trend:

Bakı-2017 IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında kişi cüdoçuların komanda yarışının finalında Azərbaycan idmançısı nümunəvi hərəkəti ilə yadda qalıb.

Trend-in məlumatına görə, +90 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz Uşanqi Kokauri final görüşündə zədələnən əlcəzairli rəqibi Nəcib Temmarın ayağa qalxmasına kömək edib.

Finalda Azərbaycan yığması qalib gələrək qızıl medala sahib olub - 3:2.

Qeyd edək ki, Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları mayın 22-dək davam edəcək. Yarışlar Azərbaycan paytaxtının 16 idman obyektində 21 idman növü üzrə keçirilir.