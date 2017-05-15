Кандидат от консерваторов Ирана покинул президентскую гонку

2017-05-15 16:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кандидат от консервативной партии Ирана Мохаммад Бакер Калибаф вышел из президентской гонки, поддержав другого кандидата - консервативного священнослужителя Сейеда Эбрахима Раиси.

Калибаф будет сопровождать Раиси в ходе запланированной на 16 мая поездке в регионы Ирана, чтобы объявить о совместной коалиции, сообщило 15 мая информагентство Tasnim.

В неофициальных сообщениях говорится, что Раиси собирается представить Калибафа в качестве своего будущего премьер-министра.

Коалиция во главе с Раиси пытается победить Хасана Рухани, действующего президента, который баллотируется на второй срок.

Президентские выборы в Иране назначены на 19 мая.

(Автор: Эльмира Таривердиева)