Россию и Иран через территорию Азербайджана свяжут скоростные рефрижераторы

2017-05-15 16:42 | www.trend.az | 4

Минсельхоз совместно с «Российскими железными дорогами» (РЖД) намерен запустить маршрутные поезда с рефрижераторами между Россией, Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией для экспортных и импортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, пишет gazeta.ru. Для этого проекта предполагается организовать упрощенный таможенный режим оформления товаров. В рамках межправительственных комиссий планируется синхронизировать тарифные планы на перевозку товаров такими поездами. Инициатива призвана упростить доступ недорогих продуктов на российский рынок, считают эксперты.

Департамент регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза предложил создать транспортные коридоры для импортных и экспортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции маршрутными рефрижераторными поездами в направлении Узбекистана (Таджикистана), Азербайджана (Ирана) и Белоруссии. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Непоклонова от 13 апреля. Проект был поддержан, департаменту продовольственных рынков ведомства поручено подготовить обращение в правительство о реализации проекта по созданию транспортных коридоров.

В протоколе уточняется, что в рамках проекта предусмотрено выделение РЖД железнодорожных «ниток» на Азербайджан (Иран) и Узбекистан (Таджикистан) для следования маршрутных рефрижераторных поездов грузовой скоростью (порядка 550 км в сутки для маршрутных отправок). Для транспортных коридоров планируется организовать режим упрощенного таможенного оформления — «зеленый коридор», электронное декларирование, ветеринарно-фитосанитарный контроль по принципу «единого окна». При этом условия соблюдения перевозки будут мониториться с помощью информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В протоколе сказано, что предложения в целом одобрены Минтрансом, Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором и РЖД. Планируется также обсуждение с Роспотребнадзором, где на запрос «Известий» не ответили.