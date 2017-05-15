В Нигерии двадцать человек стали жертвами атаки на мечеть

2017-05-15 18:00 | www.oxu.az | 2

Неизвестные вооруженные люди открыли огонь в мечети в центральной части Нигерии, 20 фермеров погибли.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в деревне Этоги (Etogi) в центральной части страны. По данным полиции, за нападением могут стоять представители народа фулани.

«Вооруженные люди открыли огонь по верующим внутри мечети во время утренней молитвы», - сообщил агентству представитель полиции штата Нигер Бала Элькана (Bala Elkana).

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.

Н.О.