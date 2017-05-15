Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти

2017-05-15 16:48 | www.trend.az | 2

Президент России Владимир Путин считает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти хорошими, передает ТАСС.

"Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал он журналистам после завершения форума "Один пояс - один путь", отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

"Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу - здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия - целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого", - пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть. По его мнению, важно также и то, что решение об ограничении добычи нефти было заключено именно на девять, а не на два - три месяца.

"Вот это и есть самое главное условие стабильности. Россия будет проходить путь, который она для себя избрала по этому вопросу", - сказал Путин.

Путин также сообщил, что встречался с главами крупнейших нефтяных компаний РФ в закрытом режиме, и все они поддерживают продление соглашения по ограничению добычи нефти.

"Я совсем недавно, здесь секрета нет, но в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний, с министром энергетики. Мы обсуждали эту тему, и мы такое предложение поддерживаем", - сказал Путин.

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, которые не входят в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня. Ранее сегодня РФ и Саудовская Аравия заявили, что будут рекомендовать участникам сделки продлить ее до конца марта 2018 года на текущих условиях.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 г. среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 г. Как сообщало 2 мая Минэнерго, целевой таргет был достигнут. На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки . На текущий день большинство стран картеля высказались в поддержку пролонгации договоренностей.