Сборная Азербайджана по дзюдо выиграла командные соревнования Исламиады

2017-05-15 16:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо выиграла командные соревнования в рамках IV Игр исламской солидарности.

В борьбе за первенство соперниками азербайджанских дзюдоистов были представители сборной Алжира. Азербайджанские дзюдоисты одержали победу со счетом 3:2, выиграв для страны еще одно золото Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)