Интересно посмотреть на соревнования спортсменов из исламских стран - турист из Лондона

2017-05-15 17:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Очень интересно наблюдать за спортивными соревнованиями вживую, сообщил Trend турист из Лондона - Хафиз Башир приехавший в Баку специально из-за Исламских игр.

"Я мусульманин и было интересно посмотреть на соревнования мусульманских спортсменов", - сказал Башир.

Он сообщил, что впервые приехал в Азербайджан только вчера, и соревнования по спортивной гимнастике стали первыми, которые он посетил.

"Мне очень понравилось. Так как я в Азербайджане, болею за азербайджанских гимнастов", - сказал турист.

Башир отметил, что сегодня вечером также собирается пойти на соревнования по футболу, а в последующие дни - на баскетбол. По его словам, он также хотел посетить соревнования по боксу, но, к сожалению, все билеты уже распроданы.

"Я люблю бокс и очень расстроен, что на него не удастся попасть", - сказал Башир.

По словам гостя, в Лондоне он в основном смотрит спортивные соревнования по телевизору и редко их посещает, так как билеты там очень дорогие. Поэтому он был приятно удивлен ценами на билеты на соревнования в Баку.

Башир также сообщил, что вчера он прогулялся по городу, и ему очень понравился бульвар и оригинальные башни Flame Towers, добавив, что планирует продолжить знакомство с городом в ближайшие дни.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)