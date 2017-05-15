Перед азербайджанской публикой очень приятно выступать - олимпийская чемпионка

2017-05-15 17:12 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Перед азербайджанской публикой очень приятно выступать, сказала журналистам в понедельник олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

"Здесь замечательная атмосфера. Очень хорошая публика. Приятно, когда переживают и болеют не только за своих, а за всех. Спасибо огромное публике за поддержку", - сказала Чусовитина, которая сегодня выиграла золото Исламиады в опорном прыжке.

Спортсменка отметила, что очень довольна своим выступлением.

"Первое место всегда большая радость", - сказала гимнастка.

Говоря о гимнастках из других стран, участвующих в Исламиаде, Чусовитина отметила, что несмотря на то, что они являются ее соперницами, она за них переживает и болеет, так как со многими ее связывают хорошие дружеские отношения.

"На помосте главное самой показать то, что ты умеешь. И если ты это делаешь хорошо, то судьи оценивают по достоинству", - сказала спортсменка.

Она также сообщила, что приезжает в Баку уже в третий раз и ей очень нравится город.

"Не устаю повторять, что здесь я себя чувствую как дома, в Узбекистане, потому что люди невероятно добрые и отзывчивые, и это очень поднимает настроение", - сказала Чусовитина.

Оксана Чусовитина включена в книгу рекордов Гиннеса как участница семи Олимпийских игр.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)