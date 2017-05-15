В Армении арестован обвиняемый в получении взятки судья

2017-05-15 18:17 | www.apa.az | 3

Обвиняемый в получении взятки судья суда первой инстанции Араратской и Вайоц дзорской областей Левон Аразян арестован.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, пресс-служба Специальной следственной службы Армении отмечает, что Аразян был задержан 11 мая сотрудниками Службы национальной безопасности после получения взятки. По факту возбуждено уголовное дело по признакам п.3 ч.4 статьи 311 УК.

Согласно материалам дела, судья рассматривал дело в отношении Г.Ш, обвиняемого в самоуправстве. Аразян потребовал и получил 600 долларов за то, чтобы назначить приговор в виде штрафа. В соответствии с договоренностью, деньги должны были быть переданы через несколько дней после вынесения вердикта. Сумма была передана в здании суда в резиденции в Веди.