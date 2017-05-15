Моника Беллуччи стала блондинкой – ФОТО

2017-05-15 18:18 | www.oxu.az | 3

Cамая сексуальная брюнетка планеты, актриса Моника Беллуччи шокировала поклонников новым образом. Итальянка опубликовала в Instagram свое фото с короткими белокурыми локонами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежными CМИ, на снимке 52-летняя красотка позирует в образе дерзкой блондинки. Как пояснила Беллуччи, она сменила образ специально для фотосессии в честь Каннского кинофестиваля. В этом году итальянскому секс-символу выпала честь быть ведущей церемоний открытия и закрытия конкурса.

Снимки Беллуччи в новом образе опубликует французский глянцевый журнал Madame Figaro. Стоит отметить, что поклонники с восторгом отреагировали на непривычный цвет волос актрисы. Большинство пользователей сошлись во мнении, что итальянская звезда прекрасна как в образе брюнетки, так и в образе блондинки.

А некоторым комментаторам сразу же вспомнилась знаменитая картина «Малена», где Беллуччи исполнила главную роль. Там ее героиня также носит короткие локоны светло-каштанового цвета.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Май 10 2017 в 12:49 PDT

A.C.

