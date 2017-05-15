В Баку отметили Всемирный день футбола и дружбы (ФОТО)

2017-05-15 17:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню футбола и дружбы, сообщает Trend Life.

Подобные акции, способствующие миру, дружбе, равенству жизни и пропагандирующие здоровый образ, в эти дни проходят в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Десятки тысяч детей и взрослых участвуют в дружеских матчах, открытых тренировках, флешмобах, телемарафонах и спортивных праздниках. Участников по всему миру поддерживают известные футболисты, тренера, телеведущие и артисты.

Впервые Всемирный день футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА. В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

В Баку к проекту присоединились известный телеведующий, посол первых Европейских игр и IV Игр исламской солидарности в Баку Нуран Гусейнов, футболист клуба «Карабах» и национальной сборной Азербайджана Гара Гараев, заведующий сектором в министерстве культуры и туризма Азербайджана, главный редактор журнала «Mədəniyyət.az» Зохра Алиева, президент ФК «Шахдаг» Арастун Нифтиев, почетный член Федерации шаолиньских боевых искусств, чемпион мира и Европы по боевым искусствам Тофиг Абышлы, известный художник, мастера спорта по вольной борьбе Джейхун Абдуллаев и другие.

На мероприятии представители Азербайджана в проекте "Футбол для дружбы" в этом году Ряван Казымов и Асеф Айдамиров надели символические браслеты Football For Friendship звездным послам.

Нуран Гусейнов: "Если не будет мира, то не будет и профессионального спорта и здорового образа жизни. И я, как посол первых Евроигр и Исламиады в Баку, твердо поддерживаю мир и благополучие. Желаю организаторам и участникам проекта "Футбол для дружбы" всяческих успехов", - отметил.

Зохра Алиева: "Такие проекты как "Футбол для дружбы", надо всегда поддерживать. Ведь спорт - это, прежде всего, здоровье нации, здоровое поколение. А этот проект не только призывает народы мира к спорту, но и объединяет детей и спортсменов более 60 стран. Можно лишь пожелать успехов всем участникам проекта, а "Футболу для дружбы" долголетия".

Тофиг Абышлы: "Я всегда агитировал здоровый образ жизни, ведь у меня медицинское образование и достаточно продолжительная спортивная карьера. Практически все виды спорта, в особенности футбол, призывают молодежь к активному образу жизни. Думаю, что этот проект важен не только самим футболистам, но и всем, кто посылает планете Земля весть о мире, свою добрую волю".

Джейхун Абдуллаев: "Таких проектов должно быть много. Они создают стимул детям всего мира и шанс общения со своими сверстниками. В сегодняшней нестабильной ситуации в мире этот проект большой позитивный месадж к миру, сплочению, здоровью и спорту".

Вице-президент футбольного клуба «Шахдаг» Рустам Азимов: " «Футбол для дружбы» учит людей миру и дружбе не зависимо от пола, возраста и физических возможностей. Очень рад, что футбольный клуб «Шахдаг» был приглашен в программу в качестве локального оператора. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем провести финал у нас в стране и пригласить детей со всего света в Азербайджан".

Всемирный день футбола и дружбы празднуется более чем в 60 странах мира, в том числе в России, США, Бразилии, Индии, Китае, Германии, Франции, Алжире, Сирии, Ираке, Японии и других странах. За время проведения более 400 тысяч человек были вовлечены в праздничные мероприятия. Всемирный день футбола и дружбы поддержали сотни футболистов, в том числе Франц Беккенбауэр, Андрей Аршавин, Дидье Дрогба, Мичель Сольгадо, Бранислав Иванович, Теодорас Загаракис, Витор Байа и другие звезды из мира футбола.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.