Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по дзюдо Исламиады в Баку (ВИДЕО)

2017-05-15 | www.trend.az

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности.

В командных соревнованиях среди мужчин золотую медаль выиграла сборная Азербайджана в составе Мамедали Мехтиева, Ушанги Кокаури, Ниджата Шихализаде, Рустама Оруджева и Руфата Исмаилова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.