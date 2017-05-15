На строительство автодороги Мехдиабад-Фатмаи-Горедил выделено 1,8 млн. манатов

2017-05-15 18:27 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Мехдиабад-Фатмаи-Горедил Абшеронского района Баку

Как сообщает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства дороги из целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги», предусмотренного в госбюджете Азербайджана, выделено 1,8 млн. манатов. Автодорога соединяет 3 населенных пунктов с общим населением 16 тыс. человек

Министерству финансов и ОАО «Азеравтойол» поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.