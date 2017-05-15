Цены на рынке домашних животных в Баку – ВИДЕО

2017-05-15 18:26 | www.oxu.az | 4

Цены на рынке породистых кошек в Азербайджане разнятся в пределах 50-700 манатов.

Цены на собак начинаются со 100-150 манатов, собаки некоторых пород стоят даже 3 тысячи манатов. Как правило, это декоративные собаки.

Самой дорогой собакой является немецкий шпиц. Стоимость этой собаки составляет 1500-3000 манатов. Чаще всего их покупают женщины.

По словам продавцов, в теплое время года лучше продаются собаки, а холодное – кошки.

Oxu.Az со ссылкой на xəzərxəbər представляет видеоматериал на эту тему:

У.А.