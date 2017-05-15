Завтра в регионах Азербайджана пройдет мониторинговый экзамен для учащихся 11-х классов

2017-05-15 17:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 мая проведет мониторинговый экзамен в 29 городах и районах Азербайджана, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном в понедельник.

Экзамены пройдут по азербайджанскому языку и математике для учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Нахчывана, Ордубада, Шарура, Гянджи, Шамкира, Гекгеля, Газаха, Агстафы, Товуза, Мингячевира, Шеки, Габалы, Гаха, Барды, Зардаба, Агдаша, Исмаиллы, Бейлагана, Ширвана, Гаджигабула, Сабирабада, Билясувара, Саатлы, Лянкярана. Джалилабада, Губы и Хачмаза.

В мониторинговом экзамене, который пройдет в вышеперечисленных регионах, ожидается участие 3 438 учеников 117 школ.

Экзамен начнется в 10:00.

Сначала пройдет экзамен по математике, затем – по азербайджанскому языку.

Экзамен по математике продлится час, по азербайджанскому языку – 45 минут.

Мониторинговый экзамен в Баку и Сумгайыте пройдет 23 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)