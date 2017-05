Благородный жест азербайджанского дзюдоиста на Исламиаде (ВИДЕО)

2017-05-15 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Благородный жест в стиле Fair Play продемонстрировал азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури в финальном поединке командных соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку. Кокаури выиграл в финале Теммара Наджиба из Алжира. Во время объявления победителя получивший травму Наджиб едва мог стоять на ногах, и тогда Кокаури помог своему оппоненту встать на ноги и сойти с ковра.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.