Хомс покинула сотня боевиков

2017-05-15 17:46 | www.trend.az | 3

Группа из 100 боевиков и члены их семей покинули квартал Аль-Ваэр в городе Хомс, сообщил РИА Новости источник в мэрии Хомса.

"В рамках десятого этапа по выводу боевиков из квартала Аль-Ваэр из Хомса выведены около 450 человек, включая 100 боевиков", — рассказал собеседник агентства.

Десятый этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр проходит в рамках достигнутых 13 марта договоренностей между сирийскими властями и рядом незаконных вооруженных бандформирований. По соглашению, Аль-Ваэр должен быть освобожден от боевиков в течение восьми недель.

Всего за девять этапов Аль-Ваэр покинули около трех тысяч боевиков. После полного окончания вывода вооруженных групп из Аль-Ваэра Хомс присоединится к числу городов, полностью контролируемых правительственными войсками САР, как Алеппо в декабре 2016 года.