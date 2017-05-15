Тунзаля Агаева: Жители Азербайджана на Исламиаде болеют за спорт и дружбу

2017-05-15 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посещение соревнований IV Игр исламской солидарности в Баку существенно повышает тонус, сказала Trend в понедельник звездный посол Исламиады, заслуженная артистка Азербайджана, певица Тунзаля Агаева, которая пришла понаблюдать за финалами соревнований по спортивной гимнастике.

Она выразила радость, что Азербайджан проводит столь масштабные международные мероприятия.

"Для меня это, в первую очередь, означает дружбу, высокий тонус, энергетику. Трибуны делятся своими чувствами, эмоциями. Сегодня зал Национальной арены гимнастики полон зрителей. Это показатель того, что у нас очень много болельщиков спортивной гимнастики. Вообще в последние годы Азербайджан в этом виде гимнастики очень хорошо развивается. У нас уже очень много достижений, которыми можно гордиться", - сказала Агаева.

Она рассказала, что будучи одним из звездных послов Исламиады старается каждый день посетить максимально большое количество соревнований.

"Я сегодня уже побывала на теннисном корте, приехала сюда, а вечером собираюсь на футбол. Стараюсь следить за графиком Игр, посещать соревнования. Очень радует, что азербайджанские атлеты показывают очень хорошие результаты. Я не могу рассуждать профессионально, но как болельщик я получаю большое удовольствие", - сказала звездный посол.

Заслуженная артистка отметила, что даже не задумывалась, легкая ли у нее нога.

"Я помню, как 13 мая посетила соревнования по женской тяжелой атлетике. Тогда наша спортсменка подняла 85 килограммов, я болела за нее, кричала ее имя. Сегодня гимнасты завоевали несколько медалей. Если есть в моем присутствии какая-то доля везения для спортсменов, то я очень рада", - сказала Агаева.

Она выразила благодарность всем зрителям, которые приветствуют ее на соревнованиях.

"На этих Играх действительно ощущается солидарность. Мы, жители этой страны, болеем за спорт, дружбу. Конечно, мы болеем в первую очередь за своих атлетов, но еще и за красивую игру, зрелищность и профессионализм. Здесь очень много потрясающих атлетов из разных стран. Смотришь на них и получаешь удовольствие, восхищаешься работоспособностью, пластикой. Наши спортсмены большие молодцы, я горжусь ими. Они впереди, ничем не уступают своим конкурентам", - сказала Агаева.

Она также отметила, что в последние три года ее творчество было насыщено темой спорта.

"В 2015 году мы записали песню к первым Европейским играм, и я исполняла ее с известной итало-французской исполнительницей Kelly Joyce. Она изъявила желание петь со мной, и мы с удовольствием сделали этот проект. В 2016 году Азербайджан провел первый Гран-при Формулы 1, послом которого я тоже являлась, и тогда записала песню "Sürət" (Скорость), что получилось очень удачно. Я также часто использую образ волонтеров - поющих, танцующих. В этом году была выпущена песня, посвященная волонтерам Исламиады. Это для меня очень интересная тема. Я считаю, что музыка призывает зрителей много к чему. Она имеет большую силу, помогает передать людям посылы к дружбе, солидарности, спортивному и здоровому образу жизни. Здоровье - очень важная составляющая нашей жизни, а спорт - это тот путь, на котором ты приобретаешь эту составляющую. И не обязательно быть профессиональным спортсменом", - подчеркнула заслуженная артистка.

Она добавила, что Игры являются особенными и проводятся не только для атлетов.

"Здесь встречаются 54 разные культуры, разная музыка, языки, обычаи. Мне, например, удалось пообщаться со спортсменом из Уганды, это было очень интересно. Когда я спрашиваю у иностранцев, что из нашей кухни им нравится, они называют долму. Хочу сказать спасибо нашему государству, спасибо, что выбрали меня звездным послом, это очень вдохновляет и мотивирует. Спасибо всем зрителям, которые не оставляют наши арены пустыми. Я считаю, что миссия посла похожа на миссию волонтеров. Мы просто вкладываем душу, эмоции, потому что у нас есть желание поддержать, быть полезными", - сказала Агаева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)