Турецкая пловчиха выиграла золотую медаль Исламиады в Баку

2017-05-15 17:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецкая пловчиха Илькнур Нихан Чакыджы выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку на дистанции 100 метров свободным стилем.

В финале ее результат составил 56,27 секунды. "Серебро" завоевала Баян Джумах из Cирии, а бронзовая медаль также досталась представительнице Турции Сезин Элигюль.

Азербайджанская спортсменка Фатима Алкеремова с результатом в 58,91 секунды заняла в финале седьмое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)