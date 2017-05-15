Максим Шембяров выиграл второе "золото" на Исламиаде (ФОТО)

2017-05-15 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шембяров выиграл вторую золотую медаль соревнований по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале комплексных заплывов на 400 метров его время составило 4:16,56.

Серебряную медаль завоевал турецкий спортсмен Батухан Хакан, а "бронза" досталась индонезийцу Афлаху Правире.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Анвар Мамедов)