Президент Ильхам Алиев вручил медали азербайджанским спортсменам

2017-05-15 19:17 | www.apa.az | 3

В последний день соревнований по дзюдо, которые проходили во Дворце спорта имени Гейдара Алиева в рамках IV Игр исламской солидарности, команды боролись за победу.

Как сообщает АПА, 1-ое место в мужских командных соревнованиях по дзюдо заняла азербайджанская сборная. В женских командных соревнованиях по дзюдо наша сборная заняла второе место.

Президент Азербайджана, президент НОК Ильхам Алиев и первая леди, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева посмотрели финальное соревнование по дзюдо среди мужчин.

Наша национальная сборная в финале победила сборную Алжира со счетом 3:2.

На соревнованиях Азербайджан представляли: Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Руфат Исмаилов (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Ушанги Кокаури (+90 кг).

Бронзовыми призёрами стали турецкие и узбекские спортсмены.

Затем была проведена церемония вручения медалей.

Медали победившей команде вручил президент Азербайджана, президент НОК Ильхам Алиев.

При сопровождении государственного гимна был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики.