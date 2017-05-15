Нурлана Джафарова выиграла "серебро" Исламиады в стендовой стрельбе

2017-05-15 18:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Нурлана Джафарова выиграла серебряную медаль соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017 по стендовой стрельбе в дисциплине скит (круглый стенд).

В финале Джафарова набрала 42 очка, лишь на три очка отстав от победительницы Игр турчанки Нурбану Озпак.

Бронзовая медаль также досталась представительнице Турции Изель Айдын.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)