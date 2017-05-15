Марина Некрасова выиграла второе "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-15 18:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выиграла свое второе "серебро" IV Игр исламской солидарности в Баку.

В упражнениях на бревне ее результат составил 12.600 балла.

Еще одна азербайджанская гимнастка Юлия Иншина набрала 12.250 балла и завоевала "бронзу".

Золотую медаль в этом виде программы завоевала представительница Турции Гоксу Учташ Шанлы с 12.750 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)