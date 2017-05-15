Турецкий гимнаст выиграл золото Исламиады в Баку в опорном прыжке

2017-05-15 18:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкий гимнаст Ахмет Ондер выиграл золото IV Игр исламской солидарности в Баку в опорном прыжке.

В финале по итогам двух попыток он набрал 14.100 балла.

Серебряную медаль выиграл алжирский гимнаст Мохамед Абдельджалил Бургиег, который набрал 13.950 балла.

Бронзу получил Мухаммад Афризал из Индонезии. У него 13.575 балла.

Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев занял седьмое место.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)