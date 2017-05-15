Мечтаю, что когда-нибудь золотую медаль для Азербайджана выиграет мой внук - зритель

2017-05-15 18:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Расул Расулов, пришедший на соревнования по спортивной гимнастике в рамках Игр исламской солидарности, мечтает о том, что когда-нибудь на соревнованиях подобного рода Азербайджан будет представлять его внук.

Как сказал Расулов, его внук занимается спортивной гимнастикой уже три года, ему очень нравится и он делает успехи в спорте.



"Надеюсь, когда-нибудь он выиграет золотую медаль", - сказал Расулов Trend в понедельник,

На соревнования они пришли вместе с внуком. Расулов сообщил, что они регулярно посещают выступления азербайджанских гимнастов.

"Очень все понравилось, красивое зрелище, хорошая организация", - сказал он.

По словам зрителя, болеют вместе с внуком они, конечно же, за сборную Азербайджана и желают ей удачи и побольше медалей.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



( Автор: Елена Косолапова)