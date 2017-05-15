Выделены средства на строительство автодороги в Абшеронском районе

2017-05-15 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль в Абшеронском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль, соединяющей три населенных пункта, где проживает 16 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 1,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.