Героиня церемонии открытия Исламиады Мина - кто она? Интересные откровения (ФОТО)

2017-05-15 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Грандиозное открытие IV Игр исламской солидарности на 60-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе привлекло внимание не только потрясающим представлением, но и своей главной героиней – девочкой по имени Мина.

Кульминацией вечера стало именно феерическое представление – волшебная сказка с главной героиней Миной и воздушным змеем. Мина в наряде цветов национального флага Азербайджана – синий, красный и зеленый - вместе со своим другом бумажным воздушным змеем совершила своеобразное путешествие по достопримечательностям Баку и древнего Азербайджана, оказывалась в прошлом – в Золотом веке ислама, встречалась с философами древности, парила над стадионом, летала на птице Феникс и огромном воздушном змее, выезжала на коне, показывала гимнастические трюки с различными атрибутами и участвовала в ярких номерах праздничного вечера.

И все это делала без устали! С улыбкой на лице! По сюжету ребенок познавал мир и призывал всех людей к миру на земле!

Так кто же эта маленькая героиня?

Как оказалось, для подготовки к церемонии открытия организаторы из более пятидесяти претендентов выбрали шесть девочек – гимнасток, которые с октября месяца прошло года начали активную подготовку к церемонии открытия. Главным критерием отбора среди гимнасток были хореографические и актерские данные.

На протяжении этого времени с ними работали настоящие профессионалы, чтобы научиться подниматься на тросе на высоту, показывать представление на земле, и в итоге было выбрано четверо девушек - Элеонора Юсифова принимала участие в номерах на земле, а Нармина Самедова, Назрин Джафарзаде и Марьям Сафарова – в воздушных сценах. В качестве дублеров были Фарида Сафиярзаде и Сельджан Гаджизаде. Руководитель группы - Лала Магеррамова.

Тяжелые занятия проходили по 5-6 часов, при этом девочкам удавалось совмещать это с тренировками на гимнастической арене и учебой в школе. Причем, все они держали в строгой тайне от всех, что готовятся к грандиозной церемонии открытия. Вот такие они, наши маленькие героини!

По словам девочек, которым пришлось работать в воздухе, поначалу было страшновато, но потом все втянулись в рабочий ритм и даже понравилось парить в воздухе, чувствовать себя птицей в свободном полете. Тем более, что с ними работали люди, которые с родительской теплотой и заботой относились к девочкам и стали для них настоящими большими друзьями. А сколько новых и интересных друзей они нашли во время репетиций, раскрыли в себе ранее скрытые таланты, приобрели уверенность и силы, пережили моменты истинного счастья. Ведь не каждому, тем более ребенку, выпадает честь стать главным действующим лицом такого грандиозного события.

И самое главное - они были воодушевлены поддержкой Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой, которая посетила генеральную репетицию церемонии открытия, с материнской теплотой и заботой побеседовала с девочками и выразила уверенность, что у них все получится, причем на самом высоком уровне! Так и произошло!

Тяжелый труд и усердие юных гимнасток, забота и внимание взрослых были вознаграждены овациями зрителей и восторгами многомиллионной аудитории церемонии открытия Исламиады. Примечательно, что в этот день было довольно холодно, но даже на высоте 22 метров, где парили девочки, героини чувствовали только тепло огромного количества зрителей и необыкновенно добрую ауру стадиона, наполненного позитивными эмоциями. Это был незабываемый праздник не только для миллионов жителей планеты, но и для самих девочек, которых еще ждут яркие победы на гимнастической арене!

(Автор: Вугар Иманов, Максим Цурков)