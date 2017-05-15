В Баку состоялась презентация «Азиады – 2017»

2017-05-15 19:54 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку состоялась презентация Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые будут проведены в этом году.

Как сообщает АПА, в проведенном в Баку мероприятии приняли участие представители дипкорпусов и официальные лица олимпийских комитетов разных стран, которые приехали для участия в IV Играх исламской солидарности.

Временный поверенный по делам Туркменистана в Азербайджане Батыр Раджабов отметил, что Азиатские игры находятся в центре внимания президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Дипломат отметил, что на играх будут участвовать спортсмены из Азии, Океании, Австралии и Полинезии. По его словам, в Средней Азии впервые такое грандиозное соревнование будет проведено в Туркменистане: «Важным фактором принятия решения о проведении Азиатских игр в Ашхабаде является именно инициативная роль Президента Туркменистана, который определил развитие физической культуры и спорта в качестве одного из приоритетов государственной политики».

По словам дипломата, в последние годы в Туркменистане построено 115 школ и 44 спортивных объекта. По его словам, «Азиада-2017» проложит путь к проведению в Туркменистане международных спортивных мероприятий.