Финальный день соревнований по спортивной гимнастике в рамках Исламиады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-15 18:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку на Национальной арене гимнастики прошел финальный день соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Trend представляет читателям фоторепортаж с соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.