Китай будет признавать сертификаты качества на азербайджанскую продукцию (ФОТО)

2017-05-15 18:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Пекине в понедельник между Азербайджаном и Китаем был подписан "Меморандум о взаимопонимании в сферах технического регулирования, метрологии, стандартизации и оценки соответствия".

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам, документ подписали председатель госкомитета Рамиз Гасанов и заместитель главы Главного управления Китая по надзору, инспекции качества и карантину Ю Чинхай.

Перед подписанием документа прошла встреча между председателем Рамизом Гасановым и Ю Чинхаем.

На встрече была достигнута договоренность об экспорте в Китай экологически чистой сельскохозяйственной продукции и взаимном признании систем инфраструктуры качества. Так, согласно взаимной договоренности, китайская сторона будет признавать сертификаты, выданные на производимую в Азербайджане продукцию, усилит сотрудничество с аккредитованными органами по сертификации. Помимо этого Китай будет поддерживать Азербайджан в его желании вступить в международные организации, осуществляющие деятельность в сфере аккредитации.

Затем был подписан меморандум о взаимопонимании, цель которого - устранить технические препятствия в торговле между двумя странами и усилить экономические связи, а также усиление потенциала ненефтяного экспорта Азербайджана. Согласно документу, Госкомитет Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам будет развивать сотрудничество с Главным управлением Китая по надзору, инспекции качества и карантину в сферах технического регулирования, метрологии, стандартизации и оценки соответствия, будут предприняты соответствующие меры с целью обеспечения беспрепятственного экспорта азербайджанской продукции на китайский рынок.

13-15 мая в столице Китая Пекине в рамках стратегии экономического развития прошел международный форум «Один пояс - один путь». Председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов также принял участие в форуме в составе азербайджанской делегации. Всего в мероприятии приняли участие главы государств и правительств 29 стран, представители государственного и частного сектора из 110 стран, инвесторы, представители более 60 международных организаций.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)