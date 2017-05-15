Баку-2017: Еще три золота в активе сборной Азербайджана

2017-05-15 19:58 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская гимнастка Юлия Иншина выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в вольных упражнениях. В финале она набрала 13.100 балла.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, cеребряную медаль завоевала Гоксу Учташ Шанлы из Турции с показателем 13.050 балла. «Бронза» у другой турецкой гимнастки Демет Мутлу с показателем 12.700 балла.

Еще одно «золото» принес Азербайджану гимнаст Бенсе Талас в упражнениях на коне.

В финале он набрал 14.250 балла. «Серебро» выиграл Саидреза Кейха из Ирана, у которого 14.200 балла. Бронзовую медаль завоевал Ахмед Альдьяни из Катара с результатом 13.600 балла.

Бенсе Талас также выиграл «золото» в упражнениях на перекладине с результатом 14.000 балла.

«Серебро» выиграл Ферхат Ариджан из Турции, у которого 13.250 балла. Бронзовую медаль завоевал также турецкий гимнаст Ахмет Ондер (13.200 балла).

С.Б.

