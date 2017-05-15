Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе энергопоставок - болгарский министр

2017-05-15 18:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе обеспечения энергопоставок и их диверсификации, сказала в понедельник министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на конференции, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщают болгарские СМИ.

«За 25 лет отношения между Болгарией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства. Мы продолжим укреплять экономическое сотрудничество, делая акцент на энергетическом секторе», - сказала министр.

По ее словам, Болгария придает важное значение обеспечению безопасности энергопоставок и их диверсификации в регионе, и в этом плане Азербайджан является надежным партнером, на которого можно рассчитывать.

Болгария, продолжила министр, участвует в строительстве двух интерконнекторов Греция - Болгария (IGB) и Турция - Болгария. “Немногим более двух лет назад состояние проекта строительства IGB было крайне тревожным, но за этот период нам удалось добиться серьезного прогресса, которого мы не смогли бы добиться без наших партнеров из Азербайджана”, - сказала Петкова.

По ее словам, строительство IGB, который станет ответвлением Трансадриатического трубопровода (TAP), начнется в первом квартале 2018 года.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР (часть проекта “Южный газовый коридор”), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Азад Гасанли)