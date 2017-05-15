Азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев в полуфинале Исламиады

2017-05-15 18:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартовали четвертьфинальные соревнования по боксу в весовой категории 69 килограммов IV Игр исламской солидарности, проходящих в Баку, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном в понедельник.

Представитель сборной Азербайджана в этом весе Тамерлан Абдуллаев провел свой второй бой на этих соревнованиях.

Он встретился с катарским боксером ТуласимараамомТарумалингамом и победил его со счетом 3:0.

В полуфинале 17 мая Тамерлан Абдуллаев встретится с казахстанским спортсменом Ильей Очкиным.

Ранее путевки в полуфинал получили азербайджанские боксеры Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челябиев (60 кг) и Теймур Мамедов (91 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)