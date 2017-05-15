Юлия Иншина выиграла "золото" Исламиады в вольных упражнениях

2017-05-15 19:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Юлия Иншина выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в вольных упражнениях.

В финале она набрала 13.100 балла.

Серебряную медаль завоевала Гоксу Учташ Шанлы из Турции с показателем 13.050 балла. "Бронза" у другой турецкой гимнастки Демет Мутлу с показателем 12.700 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Максим Цурков)