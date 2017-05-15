Азербайджанский гимнаст выиграл "золото" Исламиады в упражнениях на коне

2017-05-15 19:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Бенсе Талас выиграл "золото" IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях на коне.

В финале он набрал 14.250 балла.

Серебро выиграл Саидреза Кейха из Ирана, у которого 14.200 балла. Бронзовую медаль завоевал Ахмед Альдьяни из Катара с результатом 13.600 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)