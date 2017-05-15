Верховный Суд России ликвидировал регистрацию “Всероссийского азербайджанского конгресса”

2017-05-15 20:18 | www.apa.az | 3

Сегодня Верховный суд России по требованию Министерства юстиции ликвидировал регистрацию "Всероссийского азербайджанского конгресса".

Как сообщает московский корреспондент АПА, глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана аппеляционная жалоба

Как сообщили до этого в Минюсте России, поводом для ликвидации послужили нарушения российского законодательства. В адрес "Всероссийского Азербайджанского конгресса" неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства.

Напомним, что ВАК был создан в 2001-ом году.