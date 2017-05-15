Профессор Университета Гази выступил с лекцией в БГУ

2017-05-15 19:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Профессор факультета журналистики Университета Гази Турции Закир Авшар, находящийся в Баку в связи с IV Играми исламской солидарности, посетил Бакинский государственный университет (БГУ).

Как говорится в сообщении БГУ, распространенном в понедельник, ректор, академик Абель Магеррамов во встрече с гостем высоко отозвался о межфакультетском сотрудничестве двух вузов.

Профессор Закир Авшар, в свою очередь, говорил о совместных проектах и программах, поделился своим видением перспектив сотрудничества.

Затем гость побывал в Центре инноваций Barama факультета журналистики, провел обмен мнением с преподавателями и студентами, выступил с лекцией перед докторантами, студентами и магистрами.