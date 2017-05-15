Усердные тренировки позволили оправдать возложенные на меня надежды - двукратный победитель Исламиады

2017-05-15 19:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Усердные тренировки позволили показать хороший результат и оправдать возложенные на меня надежды, сказал Trend в понедельник двукратный победитель Исламиады Максим Шемберев.

Он завоевал золотые медали Исламиады в заплыве на 1500 метров вольным стилем и в комплексном заплыве на 400 метров.

По словам спортсмена, в первую очередь это результат совместной работы с тренером, что немаловажно.

"И я очень рад, что смог оправдать возложенные на меня надежды. Но завтра еще две дистанции, и я особо не буду расслабляться. Две медали - это, конечно, хорошо, но на этом нельзя останавливаться", - сказал Шемберев.

Комментируя планы на ближайшее будущее, Шемберев сказал, что будет также представлять Азербайджан на чемпионате мира, который пройдет летом в Будапеште.

"Мой основной старт был здесь, и я буду готовиться к чемпионату мира, где я также буду стараться показать хороший результат. В мои планы входит также участие в Олимпийских играх в Токио", - сказал Шемберев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев)