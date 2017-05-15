"Fitch" и "Moody`s" пересмотрели рейтинг Международного Банка Азербайджана

2017-05-15 20:23 | www.apa.az | 3

Международный Банк Азербайджана на очередном этапе процесса оздоровления приступил к добровольной реструктуризации обязательств перед зарубежными кредиторами Банка, вследствие чего международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's пересмотрели рейтинг МБА.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе банка, как и ожидалось, Fitch присвоил Банку рейтинговую оценку ССС, а рейтинг Moody's был пересмотрен до уровня Caa3.

Председатель Международного Банка Азербайджана, комментируя решение международных рейтинговых агентств, отметил, что это соответствует международной практике: «Это нормальная практика и вполне ожидаемое для нас решение. Подобные случаи имеют место и в практике других финансовых структур прошедших через схожий процесс. Согласно методологии рейтинговых агентств, рейтинги финансовых структур, находящихся в процессе реструктуризации обязательств понижаются на короткий период времени. По завершению процесса, направленного на улучшение финансовых показателей учереждения, рейтинги заново восстанавливаются. Понижение рейтингов МБА также носит временный характер».

План реструктуризации МБА служит укреплению финансового положения и ликвидности. В результате реализации этого плана, валютная позиция МБА урегулируется, финансовое положение укрепится, восстановится способность генерировать прибыль. По завершению мероприятий капитальная позиция банка вернется в регулятивные рамки. В результате всех этих мер будет обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость МБА, что обусловит повышение его рыночной стоимости в преддверии приватизации. Принимая все это во внимание, после завершения процесса реструктуризации, ожидается повышение рейтингов Международного Банка Азербайджана.