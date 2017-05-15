Азербайджанский гимнаст завоевал еще одно "золото" Исламиады в упражнениях на перекладине

2017-05-15 19:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Бенсе Талас выиграл свое второе "золото" на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В финале упражнений на перекладине он набрал 14.000 балла.

"Серебро" выиграл Ферхат Ариджан из Турции, у которого 13.250 балла. Бронзовую медаль завоевал также турецкий гимнаст Ахмет Ондер с результатом 13.200 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)