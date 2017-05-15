Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде соглашение по транспорту

2017-05-15 19:42 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в понедельник начала работу встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств для обсуждения проекта Соглашения о сотрудничестве в области транспорта на Каспийском море, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Новые нормативы и правила призваны упорядочить перемещение грузов и пассажиров между прикаспийскими государствами, обеспечить развитие инфраструктуры и утвердить правовые нормы с учетом интересов всех участников.

"Разработка проекта Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта, предусматривающего создание Каспийского регионального транспортно-логистического центра, нацелена на максимальное использование потенциала Каспия, что позволит открыть перспективы расширения торгово-экономических связей как между прибрежными странами, так и в плане их выхода на мировые рынки", - сказано в информации.

Территории Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана являются естественным географическим пространством, связывающим Азию с Европой и обеспечивающим эффективное функционирование транспортно-транзитных и торговых коридоров по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)