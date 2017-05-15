В ТЭК Туркменистана выявлены случаи коррупции

2017-05-15 19:48 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На предприятиях нефтегазового комплекса Туркменистана были обнаружены случаи взяточничества и коррупции среди сотрудников, занимающих руководящие посты, говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" страны.

Об этом, согласно информации, в понедельник сказал вице-премьер, курирующий ТЭК Туркменистана, Максат Бабаев на отчетном собрании. По его словам, расследование проводилось правоохранительными органами.

"В этой связи было отмечено, что лицам, запятнавшим себя такого рода уголовными преступлениями, нет места в туркменском обществе. Вице-премьер поручил всем руководителям провести комплекс необходимых мер, направленных на искоренение подобных негативных явлений", - сказано в информации.

В ходе собрания вице-премьер отметил, что на недавнем заседании правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер, направленных на искоренение таких негативных явлений, как взяточничество и коррупция.

Ранее сообщалось, что Верховный суд представил результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей, в том числе дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)