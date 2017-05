Азербайджан уничтожил армянский ЗРК "Оса " вместе с личным составом (ФОТО, ВИДЕО)

2017-05-15 19:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВС Азербайджана уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающую машину и обслуживающий их личный состав, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана в понедельник.

Отмечая, что Армения продолжает свою провокационную деятельность с целью обострить ситуацию на линии фронта, министерство сообщает, что 15 мая в направлении Физули-Ходжавенд зенитный ракетный комплекс "Оса", принадлежащий войскам ПВО Армении, был выведен на новую позицию на передовой линии обороны, тем самым была сделана попытка взять под контроль воздушное пространство.

С целью устранения реальной угрозы для летательных аппаратов Азербайджана и пресечения активности врага, зенитный ракетный комплекс "Оса" вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающая машина и обслуживающий их личный состав были уничтожены.

Зенитный ракетный комплекс "Оса", экипаж которого состоит из пяти человек, способен обнаруживать воздушные цели в радиусе 45 километров и сбивать их на расстоянии девяти километров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)