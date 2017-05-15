Баку-2017: Сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал

2017-05-15 21:05 | www.oxu.az | 3

В понедельник в Баку завершились матчи группы А футбольных соревнований IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в последнем туре сборная Азербайджана встречалась с Марокко.

Сборной Азербайджана было достаточно сыграть вничью для выхода из группы, и сборная смогла справиться с данной целью - 0:0, и Азербайджан сыграет в полуфинале с Алжиром.

В другом матче группы Камерун разгромил Саудовскую Аравию со счетом 3:0 и завершил групповой этап на первом месте. В полуфинале Камерун сыграет со сборной Омана.

C.Б.

