Четвертый день Исламиады: Медальный зачет

2017-05-15 21:26 | www.oxu.az | 3

По итогам сегодняшнего дня Азербайджан прочно укрепился на втором месте в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, cегодня копилка нашей команды пополнилась девятью золотыми, шестью серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 33 золотые, 23 серебряные и 12 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 35 золотыми, 31 серебряной и 26 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Узбекистан с шестью золотыми, шестью серебряными и 18 бронзовыми медалями.

C.Б.

