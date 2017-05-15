Состоялась церемония награждения победителей индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в рамках Исламиады (ФОТО

2017-05-15 20:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

В церемонии приняли участие председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев и член исполкома Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) Кенуль Нуруллаева.

По итогам понедельника у Азербайджана четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

Были награждены победители и призеры по итогам упражнений на перекладине, коне и в опорном прыжке среди мужчин, а также в вольных упражнениях и упражнениях на бревне среди женщин.

(Автор: Максим Цурков)